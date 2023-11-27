بالصور.. تسارع اعمال مشروع مجسر تقاطع الفنون الجميلة ونسبة الإنجاز 50%

2023-11-27 22:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تتسارع وتيرة الاعمال اليوم الإثنين (27 تشرين الثاني 2023) في الشفت المسائي أكثر وأكثر في مشروع مجسر تقاطع الفنون الجميلة ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وتجاوزت نسبة الانجاز الـ 50 ‎%‎ ومن المؤمل انجاز المشروع بشكل كامل في الربع الاول من العام المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق في 3 تشرين الأول الماضي، أربعة مشاريع جديدة، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

ومشروع إنشاء مجسر ونفق تقاطع الفنون الجميلة الذي يشتمل على مجسرين يربطان الطريق القادم من الجامعة المستنصرية بالطريق المؤدي إلى تقاطع الصرافية، وبالعكس، ويبلغ طول المجسر الواحد مع المقتربات نحو 400 متر وعرض 9 أمتار.