الحشد يستعمل ستراتيجية "خطوط النار" في ديالى قبل الانتخابات

2023-11-27 23:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل شرعت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي الى اعتماد ستراتيجية شاملة لتأمين المدن والقصبات المحررة لخلق اجواء مستقرة تدفع الاهالي للمشاركة والادلاء باصواتهم دون اي قلق ومخاوف.

القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحشد الشعبي سيشارك في 13 قاطعا ضمن محاور ديالى في خطة امن الانتخابات بالتنسيق مع قيادة عمليات المحافظة وفق اليات تم الاتفاق عليها، على ان تدار الفعاليات من خلال غرفة عمليات عليا للتنسيق في الواجبات والاوامر الامنية".

واضاف، ان "الحشد الشعبي سعتمد على مبدأ خطوط النار وهي ستراتيجية ضغط مباشر من خلال العمليات الامنية والتمشيط بالعمق في محيط المدن والقصبات وفق معلومات استخبارية من اجل تامين اكبر لكل المحاور دون استثناء".

واشار الى ان "داعش يلفظ انفاسه الاخيرة ولم يتبقى سوى فلول هاربة ومختبئة في مناطق نائية يجري اصطيادها بين فترة واخرى من خلال جهد استخباري بالتنسيق مع القوة الجوية"، لافتا الى ان "اكثر من 40 ارهابيا بينهم 9 قيادات تم الفتك بهم خلال 2023".

وتابع ان "الاوضاع الامنية في المناطق المحررة مستقرة وامنة وجهود الحشد الشعبي تنصب في زيادة عامل الطمئنينة للاهالي لاعطائهم فرصة اكبر للمشاركة".



