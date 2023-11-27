2023-11-27 23:44:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (27 تشرين الثاني 2023)، بإلقاء القبض على موظف حكومي يمارس السحر والأعمال الروحانية في محافظة ميسان.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "قوة أمنية، تمكنت من القبض على موظف يعمل في دائرة تنفيذ العمارة التابعة لوزارة العدل، يمارس الاعمال الروحانية".

ولفت المصدر الى "ضبط طلاسم مع احجار مع كتب روحانية ومخطوطات ورقية خاصة باعمال السحر لدى المتهم".

وأوضح ان "أمر القبض تم وفق المادة 56 ضمن قضاء الميمونة في ميسان".