الجوية يودع والزوراء يبقى على حظوظه في مشوارهما الآسيوي

2023-11-27 23:44:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خسر القوة الجوية أمام مستضيفه سباهان الإيراني (1-0)، مساء اليوم الإثنين (27 تشرين الثاني 2023) بملعب آزادي بالعاصمة طهران، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وسجل فرشاد أحمد زادة هدف فوز سباهان في الدقيقة 4، بعد استغلاله خطأ فادحا من مدافع الجوية حمود شعلان، ليواجه الحارس محمد حميد ويضع كرته بسهولة في شباك الضيوف.

وشهدت المباراة تعرض لاعب سباهان محمد حسين نجاد للطرد مع الدقيقة 43، بعد تعمده اللعب الخشن ضد ظهير القوة الجوية مصطفى سعدون.

كما تعرض سباهان لطرد ثانٍ في الدقيقة 90، بعد إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء ضد هادي محمدي.

ولم يستغل لاعبو الجوية النقص العددي بصفوف منافسهم، وأهدروا جملة من الفرص السهلة، أخطرها للمهاجم مهند عبد الرحيم، الذي صوب خارج المرمى.

بهذه الهزيمة، فقد القوة الجوية فرصة بلوغ الدور الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط بالمركز الثالث، فيما رفع سباهان رصيده إلى 10 نقاط بوصافة الترتيب بعد المتصدر اتحاد جدة (12).

في المقابل حصد الزوراء نقطة ثمينة من العربي الكويتي بالتعادل 1-1، مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابر الدولي، بالجولة الخامسة، للمجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي.

ورفع العربي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، مقابل 8 نقاط لفريق الزوراء الوصيف.

وفي مواجهة ثانية ضمن ذات المجموعة، تغلب الرفاع البحريني 6-1 على ضيفه النجمة اللبناني.

وابتعد الرفاع بصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما بقي النجمة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وغابت الخطورة عن العربي في الشوط الأول، ولم يشكل خطورة تذكر على حارس الزوراء جلال حسن.

وسجل المهاجم النيجري كريستوفر جون هدف الزوراء الأول بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس الدولي سليمان عبد الغفور في الدقيقة 31.

وطرد لاعب الزوراء علي كاظم ببطاقة حمراء، لكن العربي لم يستفد من النقص العددي حتى نهاية الشوط الأول.

وعزز العربي هجومه بدخول المهاجم المغربي حمزة خابا، فتحسن كثيرا، وبدا أكثر شراسة.

وكاد بندر السلامة يعدل النتيجة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن ارتدت من القائم في الدقيقة 62.

واقترب حمد القلاف من التسجيل لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 65.

وسعى المدرب المصري حسام البدري للمحافظة على تقدم الزوراء، فأجرى تبديلين دفعة واحدة، قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة.

وبالفعل تمكن الزوراء من تحصين مرماه جيدا أمام محاولات العربي القليلة، لكن رأسية سلطان العنزي وجدت طريقها لمرمى جلال حسن في الدقيقة 89، ولم يسعف الوقت أصحاب الأرض لإضافة هدف ثان.