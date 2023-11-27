بحضور السوداني.. الإطار يتسلم مرشحي منصب رئيس البرلمان ويشدد على حسم انتخابه

2023-11-27 23:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء ويتسلم مرشحي منصب رئيس مجلس النواب الجديد

بيان رسمي: الاجتماع ناقش ملف الانتخابات المحلية والاستعدادات الجارية

الإطار التنسيقي يشدد على أهمية الحفاظ على الاستحقاقات المقبلة ولاسيما الاستحقاق الانتخابي

الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة

الإطار التنسيقي يحث على إدامة الهدنة الحالية في غزة وصولاً لوقف إطلاق نار شامل وإعادة إعمار القطاع وإغاثة النازحين

