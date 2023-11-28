ميسان.. السيطرة على مشاجرة عشائرية "طاحنة" واعتقال 10 متورطين في العمارة

2023-11-28 09:32:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة



أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء سيطرتها على مشاجرة عشائرية بين ابناء العشيرة الواحدة تسببت بمقتل احد طرفي النزاع في منطقة حي الرسالة مركز مدينة العمارة .

وذكر بيان للقيادة ، أنه حال تلقيها انباء حول وقوع مشاجرة عشائرية تسببت بمقتل احدا من طرفي المشاجرة على الفور وجه السيد قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي قوة مشتركة من قسم شرطة حطين وفوج ميسان التكتيكي وفوج طوارئ ميسان الخامس ودوريات قسم شرطة النجدة بالإضافة إلى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان الى مكان الحادث وفرضت طوق أمني واجرت سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش نتج عنها اعتقال (10)متهمين من الذين تسببوا بالمشاجرة وحادث القتل وضبط بندقية كلاشنكوف .

واضافت. ان المشاجرة اندلعت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بسبب خلاف حول مشاكل أطفال

وأشارت الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا .

موگدة ، أن قيادة شرطة ميسان مستمرة بواجباتها الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع .





