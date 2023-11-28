الإطاحة بشبكة تتلاعب بأسعار صرف الدولار في بغداد

2023-11-28 09:34:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، وبعد توفر معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار، وذلك من خلال قيامهم بعمليات الحوالات وبيع وشراء الدولار بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي، قامت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها، بمقاطعة المعلومات وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من مداهمة احدى شركات الصيرفة في منطقة الكرادة ببغداد وإلقاء القبض على (٥) متهمين يقومون بالتلاعب بأسعار صرف الدولار، بالإضافة الى قيامهم بعمليات الحوالات بخلاف التعليمات الرسمية، سُلموا الى الجهات ذات الاختصاص أصولياً.





