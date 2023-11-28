بعد نفاد الأولى.. ‏المالية تعتزم إطلاق الإصدارية الثانية من سندات {الإعمار}

2023-11-28 09:50:12 - المصدر: الفرات نيوز

نظرا للاقبال الشديد على تداول السندات الوطنية (سندات أعمار ) ولإكتمال أكتتاب مبلغ الاصدارية الاولى بالكامل ، تعتزم وزارة المالية متمثلة بدائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي ، عن إتاحة الاصدارية الثانية من سندات الاعمار بقيمة ١,٥ (‏ تريليون دينار عراقي ) وبنفس الآلية السابقة للاصدارية الاولى .

? يأتي هذا الاجراء تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والإستثمارية المتمثلة بحركة الاعمار والبناء التي يشهدها بلدنا العزيز ، الى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات .

? يشار الى ان هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية ، وبالامكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى احد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي ، وعليه تهيب الوزارة بالمستثمرين والمواطنين إنتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية .

علماً أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدود .

⬅️الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية ، متاحة على شكل فئتين :

⬅️ الاولى بسعر (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار ، بفائدة سنوية قدرها ٦ % لمدة سنتان .

⬅️ والثانية بسعر ١,٠٠٠,٠٠٠ واحد مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها ٨ % لمدة اربع سنوات .

? شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الإتحادية العامة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣