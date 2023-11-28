2023-11-28 09:56:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبناءً على مذكرات قبض قضائية اصولية، تمكنت مفارز وكالتنا المختصة بمكافحة الارهـ ـاب بعمليتين منفصلتين أسفرت عن إلقاء القبض على (٨) مطلوبين وفق المادة (٤/٢) من قانون مكافحة الارهـ ـاب و(٦) مطلوبين وفق المادة (٢٨) مخدرات في بغداد وميسان.

تم تسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا الجزاء العادل.

وتذكر وكالة الاستخبارات بالخط الساخن المجاني ١٤٤

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