بالتعاون مع "الصحة العالمية".. إطلاق مشروع التنظيم الالكتروني للخدمات الصحية في إقليم كوردستان

2023-11-28 10:30:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن مشروع التنظيم الالكتروني (الديجيتال) للخدمات الصحية، وفيما وصفته منظمة الصحية العالمية بأنه "مهم" وسيخدم مواطني الإقليم، أكدت وزارة الصحة في كوردستان ان المنظومة الالكترونية ستعمل على إدراج الجانب الصحي للمواطنين من يوم الولادة وحتى الوفاة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق وائل عطائي في كلمته خلال افتتاح مشروع التنظيم الالكتروني (الديجيتال) للخدمات الصحية وحضرته وكالة شفق نيوز إن "هذا المشروع جاء بالتعاون مع وزارتي الصحة الاتحادية والاقليم والمنظمات الصحية في العالم ومنظمة اليونسكو وهو مشروع مهم لتقديم الخدمات كافة للمواطنين في المجال الصحي".

وأضاف أن "هذا المشروع سيخدم مواطني إقليم كوردستان ويخلق حالة من التعاون الصحي بين المواطنين والمؤسسات الصحية في كوردستان".

من جهته قال وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي في كلمته إن "الإعلان عن افتتاح هذا المشروع يأتي في ظل سعي الوزارة لتقديم الخدمات الصحية بشكل أسرع وأفضل"، مبينا أن "دور الوزارة يتمحور حول التنظيم الالكتروني للأدوية والمعاملات الروتينية في المؤسسات الصحية".

وعن تقسيم عمل المشروع أوضح برزنجي أن "هذا المشروع يتكون من عدة أقسام منها الخدمات الصحية، والتسجيل الالكتروني، والدعم الصحي للمواطنين، وادراج التقارير الصحية ضمن منظومة الكترونية خاصة بهذا المشروع من يوم ولادة الشخص حتى وفاته".