الشهر الماضي.. شركات صينية تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق

2023-11-28 10:52:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 9 شركات من أصل 38 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الأول".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية ثالثا بعدد 4 شركات، وجاءت الشركات الامريكية رابعا بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية والتركية والايطالية بعدد شركتين لكل واحدة منهما، فيما توزعت البقية على الشركات امارتية و ماليزية و(الهولندية - البريطانية) واسبانية ومصرية وفرنسية واردنية وكويتية وتركية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وبينت سومو، انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "اندلان اويل الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية و ايني الايطالية وشل الهولندية البريطانية".