2023-11-28 11:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهد سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، استقرارا على ارتفاع، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 158.500 دينار لكل 100 دولار".

فيما أشار الى أن "سعر الشراء بلغ 156.500 دينار مقابل كل 100 دولار".

وشهدت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية هذا الأسبوع استقرارا على ارتفاع، عند الـ 158 ألف دينار لكل 100 دولار.