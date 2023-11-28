واقعة "صادمة".. طالب يقتل زميله بمسدس داخل مدرسة إعدادية في دهوك

2023-11-28 11:23:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلن مصدر في شرطة قضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك، الثلاثاء، عن مقتل طالب في حادث إطلاق النار داخل مدرسة في المدينة.



وقال المصدر إن "القتيل طالب في الصف الخامس الإعدادي بمدرسة "نَتَوَه" التابعة للقضاء"، مشيرا إلى "نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادث".



وأفاد شاهد عيان وهو زميل للمجني عليه بأن "الجاني هو الآخر طالب في شعبة المجني عليه، وقد أقدم على الجريمة بإطلاق النار من مسدس كان يحمله".