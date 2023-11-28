مصرع مدني واصابة صبيين بحادثين في محافظتين

2023-11-28 11:30:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي ديالى وكركوك، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين.

وفي محافظة ديالى قال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "صبيين يبلغان من العمر 17 عاماً و13 عاماً أصيبا بجروح وطعنات بليغة بسبب مشاجرة بينهما بالسلاح الأبيض (السكاكين) في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن "قوة امنية نقلت المصابين الى المستشفى، وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وفي كركوك لقي شاب مصرعه في أطراف المدينة بحادث سير مروع.

وقال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الشاب لقي مصرعه بعد اصطدام دراجته النارية بشاحنة بين كركوك وناحية ليلان"، لافتا الى "نقل الجثة الى الطب العدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائق الشاحنة".