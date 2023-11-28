قطع 50 كم وسقط.. فريق خاص ينجح باعتقال متهم بعد ساعة من هروبه

2023-11-28 11:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني، الثلاثاء، اعتقال متهم بجريمة قتل بعد ساعة من هروبه من مركز امني ببعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" متهم بجريمة قتل هرب من مركز تابع لجهة امنية في بعقوبة لافتا الى ان فريق خاص قادة مهمة لتعقبه ومن ثم النجاح في اعتقاله قرب الحدود الادارية مع بغداد بعدما قطع 50كم".

واضاف،ان" عملية الاعتقال جرت دون اي اشكاليات لافتا الى ان" المتهم نقل الى بعقوبة فورا لاكمال التحقيقات معه".