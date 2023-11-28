بـ500 مركز انتخابي.. مفوضية ديالى عن التصويت العام والخاص: نحو 900 ألف ناخب

2023-11-28 12:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مكتب انتخابات ديالى يوم الثلاثاء، احصائيات وتفاصيل عملية الاقتراع العام والخاص والمقرر اجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وقال مدير شعبة الاعلام في مكتب ديالى الانتخابي سلام مهدي مراد لوكالة شفق نيوز، ان "عدد الناخبين المشمولين بالاقتراع العام 892701 ناخب، فيما يبلغ عدد المشاركين ضمن التصويت الخاص 57 ألف ناخب"، مشيرا الى تهيئة 500 مركز انتخابي تشمل 2116 محطة اقتراع فيما بلغ عدد مراكز التصويت الخاص 43 مركزا تضم 143 محطة اقتراع.

وبين مهدي أن "عدد المرشحين لخوض الانتخابات المحلية في ديالى بلغ 321 مرشحا، يبلغ عدد المرشحين الرجال 229 مرشحا و92 مرشحة من النساء للتنافس على شغل 15 مقعدا في مجلس ديالى الجديد".

وأشار مهدي إلى أن "عدد بطاقات الناخبين المتبقية والغير مستلمة من قبل الناخبين 61320 بطاقة ضمن الاقتراع العام و 4320 بطاقة ضمن الاقتراع الخاص".

واوضح مسؤول الاعلام ان "آلية تخصيص المقاعد تتضمن تخصيص 12 مقعدا لكل مليون نسمة ومازاد عن 200 الف نسمة مقعدا واحدا".

ويبلغ عدد سكان ديالى مليون و600 نسمة تقريبا وتشهد رابع انتخابات محلية منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.