"البهلوانية" تفتك بشباب ديالى.. عاهات مستديمة وطوارئ المحافظة في استنفار دائم

2023-11-28 12:08:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، إصابة 20 شابا من المحافظة بعاهات مستديمة بسبب ما أسمته البهلوانية.

وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "لجوء بعض الشباب وخاصة المراهقين الى أداء حركات خطيرة جدا اثناء قيادة الدراجات النارية في الشوارع ضمن ما يعرف بالبهلوانية تسببت في حوادث مأساوية في عام 2023 من خلال ما رصد في ردهات الطوارئ".

وأضاف، ان" 20 شابا اغلبهم دون 20 عاماً تسببت البهلوانية بعاهات مستديمة لهم بسبب شدة الإصابة" مشيراً الى أن "القيام بعض الشباب بالمخاطرة بحياته من اجل حركات خطيرة في الشوارع رغم تحذيراتنا المتكررة من انها تؤدي الى حوادث بشعة لكن للأسف البعض يعتمد المخالفة".

وأشار إلى أن "معدلات حوادث الدراجات النارية في شوارع ديالى لاتزال مرتفعة جدا وتشكل عامل ضغط على طواقم ردهات الطوارئ على مدار الساعة".

وفي (1 تشرين الأول 2023)، كشفت دائرة صحة ديالى، مصرع واصابة 2200 مدني في حوادث سير خلال عام 2023، مبينة أن حوادث السير في محافظة ديالى بارتفاع مستمر وهي تشكل حاليا أهم عوامل الضغط على المستشفيات الحكومية وخاصة ردهات الطوارئ التي تضطر للاستنفار عدة مرات خلال الأسبوع من اجل علاج حالات إصابة أغلبها حرجة تستدعي اجراء عمليات جراحية عدة لإنقاذ أرواح المدنيين.



