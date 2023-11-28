إجرام بغداد تعتقل 4 متهمين بخطف فتاة في مدينة الصدر

2023-11-28 12:28:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين عن جريمة خطف فتاة ضمن منطقة مدينة الصدر ببغداد، تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام عن وجود حادث خطف فتاة ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وتم التوصل للمتهمين والقبض عليهم، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

يتبع ...