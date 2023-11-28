ضبط معمل لتدوير المواد الغذائية منتهية الصلاحية واعتقال خاطفين فتاة ببغداد

2023-11-28 12:40:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، بأن قوة من اللواء العشرين الفرقة الخامسة التابعة لها و بالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء، تمكّنت من ضبط معمل لتدوير المواد الغذائية منتهية الصلاحية في منطقة (بوب الشام) شمال بغداد.

وأشارت الشرطة في بيان اليوم، إلى القبض على صاحب المعمل بالإضافة إلى عدد من العمالة الأجنبية (جنسيات مختلفة) داخل الموقع ، وضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ،

وأضاف البيان أنه تمت إحالتهم مع المضبوطات اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.