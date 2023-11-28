داخلية كوردستان: كاميرات المراقبة قللت من حوادث الطرق السريعة وإجراءاتنا مؤقتة بشأن السيارات "غير الرسمية"

2023-11-28 12:42:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قرار بات حتى الآن بشأن السيارات التي لا يتوفر فيها أوراق ثبوتية متكاملة مع اتخاذ إجراءات مؤقتة بشأنها، فيما بيّنت أن منظومة كاميرات مراقبة الشوارع قللت بشكل كبير من نسب الحوادث.

وقال المدير العام بوزارة الداخلية في إقليم كوردستان هيمن ميراني في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إنه " لم يُتخذ أي قرار حتى الان بشان السيارات التي لا يتوفر فيها اوليات ووثائق ثبوتية متكاملة حيث يوجد 20 ألف سيارة تسير في شوارع الإقليم".

وأضاف ان "السلطات الأمنية وبالتنسيق مع دوائر المرور تحاول التعامل مع هذه الحالات عبر حجز هذه السيارات".

وتابع ميراني ان "نصب الكاميرات في شوارع إقليم كوردستان ومنها الطرق السريعة قللت من نسب حدوث الحوادث بشكل كبير، ومنها مثلا في شارع 120 كان يحدث 15 حادثا مروريا أسبوعيا ولكن بعد تشغيل هذا النظام قلت نسب الحوادث".

وبيّن المسؤول ان "الطرق الخارجية ستكون مرتبطة بهذا النظام مثل بين أربيل ودهوك، ودوكان وسليمانية، والشوارع بالاتجاهين (السايدين)، مع تحديد نسبة السرعة المطلوبة بـ(80 كم) في الساعة".