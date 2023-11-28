العثور على عبوات ناسفة وكمية كبيرة من الـTNT في الأنبار

2023-11-28 14:14:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في شمالِ بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية بواجب لمتابعة هدف إستخباري في محافظة الأنبار تمكنت خلاله من العثور على مخلفات حربية لعصابات د1عش الإرهابية، حيث تمكنت القوة من العثور على (٩) عبوات ناسفة على شكل صفيحة معدنية محلية الصنع في قضاء الكرمة، ليتم تفجيرها موقعياً من قبل الجهد الهندسي دون أي حادث يذكر.

كما وتمكنت قوة في قضاء راوه بذات المحافظة من تنفيذ عملية نوعية ضبطت خلالها كدس عتاد تابع لعصابات د1عش يحتوي على:

1- عجين مادة (TNT) (٧) كغم

2- صاروخ قاذفة عدد (٢٦)

3- صاروخ قاذفة نوع (SPjg) عدد (٤)

4- حشوة صاروخ قاذفة عدد (٣٤)

5- صواعق قاذفة عدد (١٠)



وقد جرى تسليم المضبوطات وفق محضر ضبط أصولي إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.





جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٨- تشرين الثاني- ٢٠٢٣





