إرتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 94% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-11-28 14:26:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 203 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 218 مليونا و 362 الفا 209 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 203 ملايين 022 الفا و309 دولارات مرتفعة بنسبة 94% ، عن المبيعات النقدية البالغة 15 مليونا و340 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 119 شركة.