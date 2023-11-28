2023-11-28 14:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، فيما بينت إن العراق محدد بكمية بحسب منظمة أوبك.

وقال عضو اللجنة علي اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كمية النفط التي باعها العراق في الشهر الماضي، هي ضمن الكميات الطبيعية والمعتاد عليها، خصوصاً ان العراق ملتزم ببيع كميات محدودة وفق لقرارات منظمة أوبك، ولا يمكن له تجاوز تلك الكميات، رغم قدرته الإنتاجية العالية".

وبين اللامي ان "العراق لا يصدر كل الكميات التي ينتجها، فهو محدد بكمية بحسب منظمة أوبك، والفائض من الإنتاج يتم استغلاله محلياً وقسم منه يتم خزنه بحسب الحاجة، والعراق له قدرة انتاجية يمكن من خلال بيع كميات كبيرة جداً، لكنه ملتزمة بقرارات منظمة أوبك، من أجل السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمي ومنع انهيارها".

وأعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت وزارة النفط، في بيان لها، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 109.55 مليون برميلا، بإيرادات بلغت 9.59 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108.05 مليون برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 1.03 مليون برميلا، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 464.73 ألف برميلا.

وكشفت وزارة النفط، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 87.58 دولاراً، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.