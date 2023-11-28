نائب عن الديمقراطي: علاقات بغداد بأربيل جيدة والخلافات سببها "أطراف سياسية"

2023-11-28 15:50:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية دانا شهيد جزه، اليوم الثلاثاء، أن علاقة حكومتي بغداد وأربيل جيدة وما يحصل من خلاف هو بسبب الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الحالية، وفيما بيّن أن "المشكلة الأكبر تتمثل بـ"وجود تفرد في إدارة الدولة"، أكد وجود تساؤلات بشأن قرار اقالة الحلبوسي.

وقال النائب دانا جزه، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العلاقة التي تربط حكومتي المركز والاقليم جيدة على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشخصيات الحكومية، لكن ما نواجهه من مشكلات يتعلق بالأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية".

وأضاف أن "مشكلة رواتب موظفي الاقليم تعد مسألة بسيطة لكن تأثيرها كبير كونها من أبسط الحقوق المكفولة للمواطنين وهي من واجبات الحكومة لكن هنالك أطراف تؤثر في هذه القضية"، مشيرا إلى أن "المشكلة الأكبر هي في إدارة الدولة لأننا نتوقع وجود تفرد في إدارة الدولة".

وأكد أن "المشاكل التي تحتاج إلى حلول هي المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الاقليم كالمواد (65 ،105 106 ،140) وقانون المجلس الاتحادي وذلك تلك المواد المتعلقة بواردات الدولة والبيشمركة".

وعن قرار اقالة الحلبوسي أكد جزه ان "قرار المحكمة في هذا الوقت ولد بعض التساؤلات أهمها لماذا لم يكن قرار الاقالة مناطاً بالبرلمان، ولماذا لا توجد محكمة خاصة تبت بهذا الموضوع".