النقل تعلن عن اتفاق عراقي- إيراني جديد لنقل الزائرين من طهران إلى كربلاء

2023-11-28 18:40:12 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت وزارة النقل ،اليوم الثلاثاء، عن عقد اتفاق بين العراق وايران على نقل الزائرين من طهران الى كربلاء المقدسة بالوسائط المتعددة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن الاتفاق الذي عقدته الشركة العامة لسكك حديد العراق، بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وباشراف ومتابعة وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي، يقتضي نقل زائري الامام الحسين (عليه السلام) من طهران عبر منفذ الشلامجة الحدودي، ومن هناك تباشر باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنقلهم إلى محطة قطار البصرة، ومنها إلى كربلاء المقدسة بواسطة قطارات الشركة العامة لسكك حديد العراق.

وأضاف البيان، ان الاتفاق بين البلدين نص على أن تكون السفرات بواقع رحلة اسبوعيًا، ولمدة سنة تجريبية تمهيداً للربط السككي القادم لنقل الزوار والمسافرين بين العراق وايران.

يشار الى ان دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ترأس الاسبوع الماضي اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة –الشلامجة الخاص بنقل المسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول الماضي.وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به.