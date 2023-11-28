2023-11-28 18:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن عقد اتفاق بين العراق وإيران على نقل الزائرين من طهران إلى كربلاء بالوسائط المتعددة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق الذي عقدته الشركة العامة لسكك حديد العراق، بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف ومتابعة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يقتضي نقل زائري الإمام الحسين من طهران عبر منفذ الشلامجة الحدودي، ومن هناك تباشر باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنقلهم إلى محطة قطار البصرة، ومنها إلى كربلاء بواسطة قطارات الشركة العامة لسكك حديد العراق".

وأضاف البيان، أن "الاتفاق بين البلدين نص على أن تكون السفرات بواقع رحلة أسبوعياً، ولمدة سنة تجريبية تمهيداً للربط السككي القادم لنقل الزوار والمسافرين بين العراق وإيران".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة الخاص بنقل المسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به.