المندلاوي يوجه لجنة التعليم بدراسة قانون التدرج الطبي وشمول طلبة فئتين فيه

2023-11-28 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، ممثلين عن شريحة العلوميين، للاستماع الى مطالبهم والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

واطلع المندلاوي على طلب التماس طلبة فرع علم المواد الطبية والصناعية/ قسم العلوم التطبيقية/ الجامعة التكنلوجية، والمتضمن امكانية شمولهم بقانون التدرج الطبي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠، فيما وجه لجنة التعليم العالي النيابية باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل انصافهم اسوة بأقرانهم من خريجي القسم من العلوميين وذلك بعد تغير تسمية الفرع من علم المواد الى علم المواد الطبية والصناعية.

