2023-11-28 19:29:44 - المصدر: فوياه

افتُتح رسميًا معرض فولي تشارجد لايف لسيارات أوروبا بنسخته الهولندية. تعاونت شركة دونغفنغ المحدودة لاستيراد وتصدير السيارات، مع شركة فوياه للسيارات، حيث قدمت سيارتي فوياه فري وفوياه دريم في المعرض، ودخلت شركة فوياه رسميًا إلى السوق الهولندية.

في معرض الطاقة المنزلية والسيارات الكهربائية الأول في العالم، أبهرت سيارتي فوياه فري وفوياه دريم الحضور، وجذبتا العديد من وسائل الإعلام وخبراء صناعة السيارات والعملاء المحتملين، الذين توقفوا لمشاهدتهما. وقال كيلد ريغين، رئيس فوياه في مجموعة جومز نورد في هولندا، إن دخول فوياه إلى هولندا سيوفر للمستخدمين المحليين خيارات جديدة للسفر الفاخر. فوياه فري وفوياه دريم هما ذروة سعينا للتميز، وسيضفينَ حيوية جديدة على سوق السيارات الهولندية. وسنكرس جهودنا أيضًا لتوفير أحدث سيارات الطاقة الجديدة الراقية، وخدمة عملاء ممتازة، وتجربة شراء سيارة لا مثيل لها.

موقع الحدث والنماذج الممثلة لشركة فوياه

تتميز سيارة فوياه دريم بهيكل من الألومنيوم يحمل نظامًا أماميًا بمزدوج الذراع ونظامًا خلفيًا بخمسة روابط، وتعتبر كأول طراز رائد للسيارات الكهربائية الفاخرة متعددة الأغراض من فوياه، وتأتي بشكل نموذجي مع دفع رباعي وتعليق هوائي مع وظيفة السجادة السحرية والتحكم اللاتدرّجي في ممتص الصدمات. يمكن أن تصل الطاقة القصوى إلى 420 كيلووات وأقصى عزم دوران هو 840 نيوتن للمتر، ويبلغ النطاق الشامل لنظام دورة اختبار المركبات الخفيفة في الصين 1231 كيلومترًا. وقيل عنها " مظهرها كلاسيكي ونبيل، وتصميمها الداخلي رفيع، ومساحتها واسعة جدًا." وأيضًا تحظى بعض مزايا السيارة مثل المساحة الكبيرة والراحة بإعجاب كبير من قبل المستخدمين في الموقع. بالإضافة إلى طراز فوياه دريم، قدمت فوياه سيارتها الرياضية الذكية الكهربائية عالية الأداء والتي تدعى: فوياه فري. وتعتبر أول مركبة من فوياه قُدمت في الخارج في أوروبا، وتتميز فري بهيكل يقارب 5 أمتار وقاعدة عجلات تقارب 3 أمتار. وفي الوقت نفسه، تم تخصيصها لتلبية طلبات اللوائح الأوروبية واحتياجات التوطين في أوروبا، وبالطبع ستكون قوة المنتج أفضل..

نحن نمنحك حرية الاستكشاف، وتحقيق أحلامك بشغف. تلتزم فوياه بأن تصبح "مسافرة الحركة الكهربائية"، وتلتزم بمفهوم علامتها التجارية "خفيفة، هادئة، وأنيقة". في المستقبل، ستواصل فوياه توسيع خريطتها الدولية، وسيتم إضافة المزيد من الطرازات الجديدة إلى عائلة فوياه، مما سيعزز التخطيط العالمي ومصفوفة المنتجات لشركة فوياه للسيارات.