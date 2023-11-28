2023-11-28 19:51:08 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل صادق مجلس الوزراء الاتحادي، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، برئاسة محمد شياع السوداني على إعفاء وتدوير (12) مديراً عامّاً، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وفيما وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية نتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، حدد الاستثناءات من قرار التعامل بالدينار العراقي في عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق