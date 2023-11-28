أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)- عاجل
2023-11-28 20:58:15 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 التاريخ الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة :
١- عبد الاله النائلي : رئيس مؤسسة الشهداء
٢- د حسين السلطاني : رئيس مؤسسة السجناء
٣- د حيدر الشمري : الوقف الشيعي
٤- د مشعان الخزرجي : الوقف سني
٥- عزت صابر : وكيل وزارة النفط
٦- د ماهر حماد : وكيل وزير التخطيط
٧- غسان المحمدي : وكيل وزير تجارة
٨- عادل كريم كاك : وكيل وزير للكهرباء
٩- عبد الحمزة الطفيلي : وكيل وزير كهرباء
١٠- متين الجادري : وكيل اعمار
١١- سامي المسعودي : رئيس هيئة الحج والعمرة
١٢ سمير سلمان : مستشار وزارة البيئة