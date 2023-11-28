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أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)- عاجل

أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)- عاجل
أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)- عاجل
2023-11-28 20:58:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 التاريخ الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة :


١- عبد الاله النائلي : رئيس مؤسسة الشهداء

٢- د حسين السلطاني : رئيس مؤسسة السجناء

٣- د حيدر الشمري : الوقف الشيعي

٤- د مشعان الخزرجي : الوقف سني

٥-  عزت صابر : وكيل وزارة النفط

٦- د ماهر حماد : وكيل وزير التخطيط

٧- غسان المحمدي : وكيل وزير تجارة

٨- عادل كريم كاك : وكيل وزير للكهرباء

٩- عبد الحمزة الطفيلي : وكيل وزير كهرباء

١٠- متين الجادري : وكيل اعمار

١١- سامي المسعودي : رئيس هيئة الحج والعمرة

١٢  سمير سلمان  : مستشار وزارة البيئة

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