أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)- عاجل

2023-11-28 20:58:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 التاريخ الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة :





١- عبد الاله النائلي : رئيس مؤسسة الشهداء

٢- د حسين السلطاني : رئيس مؤسسة السجناء

٣- د حيدر الشمري : الوقف الشيعي

٤- د مشعان الخزرجي : الوقف سني

٥- عزت صابر : وكيل وزارة النفط

٦- د ماهر حماد : وكيل وزير التخطيط

٧- غسان المحمدي : وكيل وزير تجارة

٨- عادل كريم كاك : وكيل وزير للكهرباء

٩- عبد الحمزة الطفيلي : وكيل وزير كهرباء

١٠- متين الجادري : وكيل اعمار

١١- سامي المسعودي : رئيس هيئة الحج والعمرة

١٢ سمير سلمان : مستشار وزارة البيئة