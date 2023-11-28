أصالة بدل الوكالة.. مجلس الوزراء يصوت على عدد من الدرجات الخاصة ويرسلها للبرلمان (أسماء)

2023-11-28 21:38:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، بتصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الاصالة بدلاً عن الوكالة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء، وخلال جلسته الاعتيادية اليوم، صوت على عدد من الدرجات الخاصة، وسوف يرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة".

واضاف، ان "الاسماء سترسل قبل التاريخ الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة يوم 30-11-2023".

ووردت الاسماء كالاتي:

1- عبد الاله النائلي: رئيس مؤسسة الشهداء.

2- د حسين السلطاني: رئيس مؤسسة السجناء.

3- د حيدر الشمري: الوقف الشيعي.

4- د. مشعان الخزرجي: الوقف السني.

5- عزت صابر: وكيل وزارة النفط.

6- د. ماهر حماد: وكيل وزير التخطيط.

7- غسان المحمدي : وكيل وزير تجارة.

8- عادل كريم كاك: وكيل وزير للكهرباء.

9- عبد الحمزة الطفيلي: وكيل وزير كهرباء.

10- متين الجادري: وكيل اعمار.

11- سامي المسعودي: رئيس هيئة الحج والعمرة.

12- سمير سلمان: مستشار.