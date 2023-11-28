السيد الحكيم يدعو لصرف مستحقات معلمي السليمانية وإنصاف محاضري الرصافة

2023-11-28 21:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز}

نتابع عن كثب التظاهرات والوقفات التي تقوم بها شريحة المعلمين في محافظة السليمانية، وإذ نعلن عن تضامننا معها فإننا ندعو حكومة الإقليم لصرف مستحقاتهم وإيلاء العناية بهذه الشريحة المهمة فليس من الإنصاف أن تستمر معاناتهم من دون حلول، كما نحث الحكومة الاتحادية الموقرة على مواصلة جهودها في تبني مطالبهم ومتابعة قضيتهم مع حكومة الإقليم، كما ونغتنم الفرصة للمناداة بحقوق محاضري الرصافة في بغداد والعمل على تخصيص درجات وظيفية تستوعب هذه الشريحة التي قدمت كثيرا لواقعنا التربوي والتعليمي وتحملت سنوات العمل المجاني وساهمت بسد الشواغر في الكوادر التدريسية وهي اليوم بانتظار من ينصفها بالإمكانيات المتوفرة.

