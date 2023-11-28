مديرية الماء تعلن تطبيق الجباية الإلكترونية في 7 محافظات

2023-11-28 22:16:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للماء إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، تطبيق نظام الجباية الإلكترونية في 7 محافظات.

وقال مدير عام المديرية العامة للماء عمار المالكي للوكالة الرسمية، أن "نظام الجباية الإلكترونية يهدف إلى تحويل نظام الجباية من ورقي إلى إلكتروني وقد طبق في محافظات (نينوى والنجف الأشرف وكركوك وديالى والمثنى والبصرة)".

وبين، أن "عدد العدادات المنصوبة بلغت (421223) عدادا موزعة على سبع محافظات"، لافتا، إلى أن "نسبة إنجاز مشروع الأتمتة والجباية الإلكترونية بلغت 40 بالمئة".

وعن المشاريع المنجزة في محافظة صلاح الدين للعام الحالي قال المالكي انها "تضمنت ماء قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين سعة 4000 م3 بالساعة، ومشروع ماء الكوت في واسط سعة 10000م3 بالساعة".

وأشار إلى، أن "هناك مشاريع ستدخل مرحلة الإنجاز حيث حققت نسب إنجاز عالية وشهدت تشغيلا تجريبيا وهي قريبة جدا من الافتتاح: ومنها مشروع ماء البغدادي ومشروع ماء الزبيدية ومشروع ماء النهروان ومشروع ماء العمارة ومشروع ماء الزهور بالإضافة إلى مشروع الأتمتة".