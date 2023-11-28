السوداني يوجه بفتح جسر جوي مستمر مع غزة

2023-11-28 22:29:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن القائد العام محمد شياع السوداني وجه بفتح جسر جوي مستمر مع غزة لإرسال المساعدات الاغاثية الى القطاع.

وقال رسول، للوكالة الرسمية، إن "العراق أرسل 5 وجبات من المساعدات لقطاع غزة، وتضمنت الأخيرة نحو 20 طنا من المواد الطبية"، مؤكدا، أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح جسر جوي مستمر من أجل إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأوضح، أن "آلية إرسال الوجبات تتم بالتنسيق ما بين السلطات العراقية والمصرية من أجل استحصال الموافقة، وتسليم المواد يتم بإشراف الهلال الأحمر العراقي والمصري والفلسطيني"، مبينا، ان "هناك وجبات جاهزة ويتم العمل على تهيئتها وإرسالها".

وأضاف رسول، أن "المواد الإغاثية والطبية يتم تجهيزها بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري من أجل معرفة المواد التي يجب توفيرها لسد احتياجهم".