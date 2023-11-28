النقل تؤكد استعدادها لإدارة المطارات بعد قرار الحكومة بفصلها عن سلطة الطيران

2023-11-28 22:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، عن استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية، بعد قرار مجلس الوزراء فصلها عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بالوزارة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية اليوم على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل،" مؤكدة "استعدادها لإدارة المطارات وتحمل المسؤولية".

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته اليوم الثلاثاء، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

ونص القرار على ان "تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة".

ولفت الى ان "الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، تؤول إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.

وقرر مجلس الوزراء ان "تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفت الى "تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية".