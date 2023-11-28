مجموعة الابتكار في جويانا تكشف عن رؤية طموحة: قرية الابتكار في جويانا في قلب مخطط مدينة سيليكا

2023-11-28 23:11:41 - المصدر: مجموعة الابتكار

في إعلان تاريخي ومحوري، وقَّعت حكومة غيانا بالتعاون مع مجموعة غيانا للابتكار (GIG) وكلية الهندسة المعمارية في جامعة ميامي اتفاقًا لتصميم المخطط الرئيسي لمدينة سيليكا، وهي مدينة مستقبلية للبلاد، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 11,000 فدان بجوار مطار غيانا الدولي، على بعد 40 كيلومتراً في الداخل من العاصمة الحالية جورجتاون.

سيتم تصميم المخطط الرئيسي من قبل كلية الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، ويعد بتقديم تجربة حضرية فريدة من نوعها، ممزوجة بتقنيات متقدمة ومبادئ مستدامة ونمط حياة حيوي. يمثل هذا المخطط إعادة تصوير عميقة للحياة الحضرية المعاصرة. ستجسد مدينة سيليكا نظامًا بيئيًا مستدامًا ومتينًا وذكيًا ورائدًا في عصرها.

إعلان اليوم يبرز أهمية المخطط الرئيسي على الصعيدين المحلي والعالمي. إنه يشكل تحولًا في تصميم المدن الذي يعزز البيئة ويمكِّن السكان، ويصبح منارًا عالميًا للأستدامة.

تعكس رؤية الرئيس إيرفان علي لمدينة سيليكا التفاني الحازم من حكومته في تحقيق ازدهار واستدامة شعب غيانا. كأسرع اقتصاد نموًا في العالم، تطمح غيانا إلى بناء مستقبل أفضل من خلال التحديث والتنمية المستدامة.

تأتي هذه الكشف في جورجتاون بعد إطلاق ناجح لقرية الابتكار في سبتمبر 2022، مما يظهر الزخم المستمر لمبادرات غيانا الاستراتيجية. ستكون قرية الابتكار موضوعاً محورياً في مدينة سيليكا، مما يؤكد على التحول الهام الذي يضع البلد في طليعة عصر المعلومات، الذي يعتمد على عناصر من المجالات الصناعية والرقمية والطبية السابقة والذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر.

لقد نالت قرية الابتكار في غيانا اهتمام شديد من قبل شركات عالمية رفيعة المستوى، التي تتطلع إلى التعاون والاستثمار في غيانا. قد أبدت شركات رائدة في مجالات الهندسة والتصميم، وإدارة المشاريع، والبناء، والصحة، وصناعات الضيافة والترفيه اهتمامها بأن تكون جزءًا من جهود GIG. وقد قامت بعض هذه الشركات بمرافقة GIG إلى غيانا لتقديم أوراق اعتمادها وأفكارها، مثل DAR Group، وUMusic Hotels، وشركة اللوجستيات الدولية الرائدة، وشركة Alder Fuels، وBaptist Health، وبعض مراكز MIT في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي في السياسة العامة، واستخدام الحساسات في بيئات المدن المستقبلية، وComprador (هونج كونج)، وOEC، لذا هذه هي بعض الشركات والكيانات البارزة المستعدة للمشاركة في هذه المغامرة التحولية.

بعد أربع سنوات من الوجود الفعّال في غيانا، يفخر GIG بعلاقاته القوية مع هؤلاء الشركاء العالميين المحتملين من الدرجة الأولى ومع حكومة غيانا.

كما يشير اسمها، تقدم قرية الابتكار نموذجًا حضريًا مبتكرًا يعزز "مناطق الابتكار". هذه المناطق هي مناطق جغرافية يتقاطع فيها مؤسسات الركيزة الرائدة والشركات مع الشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال. إنها تخلق تآزرًا بين القطاع العام والكيانات الخاصة والأكاديميا والجمعيات غير الحكومية تحت شعار واحد وهو تحويل تفكير المجتمع لاستقبال التغيير بأفضل الطرق. من خلال استغلال التكنولوجيات الممكنة الرئيسية مثل التكنولوجيا المتسلسلة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تشجع هذه المناطق على حلول مبتكرة فريدة وتعزز تشكيل المواهب المحلية. مثال بارز هو إدراج حلبة رياضية عالمية من الدرجة الأولى، تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية ومياه القرية، داخل القرية، مما يرفع مكانتها كمصباح للابتكار والاستدامة.

تجري GIG حاليًا مفاوضات متقدمة مع شركات التكنولوجيا العالمية البارزة لتصميم الإطار التشغيلي لمدينة سيليكا، مما يضعها في موقع رائد في تقنيات مدن الذكاء الاصطناعي الحديثة

المؤسس المشارك والرئيس رودريغو أربوليدا من مجموعة الابتكار في غيانا أكد الإمكانات التحولية لخطة سيليكا سيتي، قائلاً: "في 82 عامًا من حياتي، هذا هو أكثر المشاريع إثارة وتأثيرًا التي عملت عليها على الإطلاق. بفضل الرئيس علي، هذا الحلم على وشك أن يصبح واقعًا. ندعو جميع المهن ذات الصلة بتطوير المدن في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في إحياء مدينة سيليكا. ستكون أول مدينة خضراء تم تصميمها كمدينة جديدة لبلد في نصف الكرة الغربي، منذ برازيليا في عام 1960."

أضاف المؤسس رودريغو فيلوزو: "نحن متحمسون للغاية للإمكانات اللامحدودة في غيانا، خاصة في محور حيوي مثل مدينة سيليكا. مع المشهد الودي للأعمال في غيانا وفرص غزيرة، نحن مستعدون لاستغلال إمكانات أسرع اقتصاد في العالم."

"نحن مسرورون للغاية بأن هذه المبادرة، التي دعمناها منذ البداية، تأخذ شكلها النهائي. نحن، من خلال العديد من شركاتنا في مجالات الهندسة والتصميم، جاهزون ومستعدون وقادرون على دعم غيانا ومجموعة الابتكار في غيانا في هذا المشروع"، صرح بشار ريحاني، مدير مجموعة دار.

ستكون خطة مدينة سيليكا معيارًا جديدًا على مستوى العالم لتخطيط المدن المستدام، مع تعكس الجهود التعاونية بين غيانا ومجموعة الابتكار في غيانا وجامعة ميامي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر استدامة للإنسانية.