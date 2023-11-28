العثور على كمية كبيرة من الـ (TNT) في بغداد

2023-11-28 23:17:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023) العثور على مواد شديدة الانفجار في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب عملية نوعية أسفرت من خلالها العثور على مواد شديدة الانفجار (TNT) في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

ولفتت الى ان المواد المتفجرة كانت "مخبأة داخل أكياس نسيجية تزن كميتها اكثر من 50 كغم".