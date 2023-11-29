الفصائل تهدد القوات الأمريكية بعد بيان للبنتاغون: شتاء ممطر بــ "الصواريخ والمسيرات"

2023-11-29 00:32:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت شبكة نيوز ويك الامريكية، اليوم الثلاثاء، (28 تشرين الثاني 2023) ان "تهديدات شديدة" صدرت عن الفصائل المسلحة النشطة في العراق ضد القوات الامريكية بعد بيان للبنتاغون اعلن خلاله توقف الهجمات على قواعده داخل البلاد.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان المراكز المختصة رصدت تهديدا صدر عن فصيل يعرف باسم "اهل الكهف" ضد القوات الامريكية في العراق، يعدها بـ "شتاء حار ممطر بالصواريخ والدرونات"، مؤكدا ان الهجمات سيكون لها "القول الأخير" في بقاء القوات الامريكية من عدمها في العراق.

يشار الى ان التهديدات صدرت بعد اعلان البنتاغون الأمريكي عبر بيان رسمي "توقف الهجمات" ضد قواعده في العراق بعد اعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس، وصدور تصريحات أخرى امس الاثنين عن منسق الاتصالات في مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي، اكد خلالها ارسال المزيد من القوات الى الشرق الأوسط وتحديدا "سوريا، العراق، الخليج العربي، خليج عمان وخليج عدن"، مشددا على انها ستقوم بعمليات "رد" على الهجمات التي تقع على القوات الامريكية.

يشار الى ان القوات الامريكية تعرضت الى ما يزيد عن 73 هجمة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في فلسطين، أدت بحسب البنتاغون الى اصابة ما يقارب 90 جنديا أمريكيا.