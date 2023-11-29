2023-11-29 08:24:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، ان مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يحتوي على ثلاث اجهزة مفراس حلزوني تقدم الخدمات على مدار الساعة وان احد هذه الاجهزة يخضع للصيانة من قبل الشركة المجهزة.

وأوضحت الوزارة وفق بيان لها تلقته "بغداد اليوم" تناولت احدى وسائل الاعلام عن طريق احد المحللين السياسين مدعيا عطل اجهزة المفراس الحلزوني وعدم توفر الادوية في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية، وتود الوزارة ان تبين ان المستشفى المذكور يحتوي على ثلاث اجهزة مفراس حلزوني تقدم الخدمات على مدار الساعة وان احد هذه الاجهزة يخضع للصيانة من قبل الشركة المجهزة علما ان كافة الادوية والمستلزمات الطبية متوفرة وتقدم مجانا للمراجع".

وأضافت، إن" مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يستقبل المرضى من كافة المحافظات وعلى الرغم من الزخم الكبير الا ان المستشفى يوفر كافة الادوية والمستلزمات الطبية لاجراء العمليات المعقدة".

وأهابت الوزارة حسب بيانها" بوسائل الاعلام بنقل الصورة الحقيقية لمؤسساتنا الصحية وعدم تشويش المواطن الكريم هذا وتحتفظ الوزارة بحق الرد القانوني لكل من يحاول ان يثير الهلع وزعزعة الامن الصحي للبلد.