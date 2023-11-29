2023-11-29 09:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، دول العالم إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين.

وكتب السوداني على منصة "أكس"، "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حقَّ هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية، كما نشدد على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضدَّ المدنيين العزّل في غزة".

ودعا السوداني جميع دول العالم إلى "إنهاء معاناة الفلسطينيين، التي تعرضوا لها بسبب العدوان الأخير".

كما وجّه السوداني، المؤسسات الرسميّة كافة، بالاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني، سنة 2023، تزامنًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32 ب) سنة 1977، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء