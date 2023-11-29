العراق يحتفي باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين ويجدد وقوفه مع حق إقامة دولتهم

2023-11-29 09:44:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، دعمه الى الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأرض، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال السوداني في تدوين عبر منصة (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حقَّ هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضدَّ المدنيين العزّل في غزة".

ودعا السوداني الى "إنهاء معاناتهم، التي تعرضوا لها بسبب العدوان الأخير".

فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسات الرسميّة كافة، الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، تزامنًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32 ب) سنة 1977، وفق بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.









