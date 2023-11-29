استقرار وانخفاض طفيف لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

2023-11-29 10:16:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة سعر البيع 157650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 157550 دينارا مقابل 100 دولار.