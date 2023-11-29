منخفض جوي يداهم أجواء العراق ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

2023-11-29 10:16:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أشار تأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر الى نهاية الأسبوع الحالي.



وقال السلامي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "تأثير الكتلة الباردة على اجواء البلاد بدأ، حيث انخفضت درجات الحرارة في كافة مدن البلاد والطقس بارد بشكل ملحوظ كما انخفضت الدرجات العظمى والصغرى دون المعدل العام ".

وأضاف ان "التوقعات تشير الى استمرار الاجواء الباردة الى نهاية هذا الأسبوع ثم تعود لترتفع مع بداية الاسبوع المقبل"، مبينا ان "مؤشرات تأثير حالتين جويتين الاولى نهاية الاسبوع المقبل والثانية في الاسبوع الذي يليه ما زالت مستمرة".

وتابع ان "التوقعات متوسطة المدى والبعيدة تلمح لنزول جبهات (قطبية) وموجات برد مع النصف الثاني من كانون الاول "، مؤكدا ان "الشتاء الحالي لا يخلو من موجات البرد والامطار".