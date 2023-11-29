2023-11-29 10:54:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات بابل والمختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في قضاء المسيب والإسكندرية والسدة".

وأضاف أن "المتهم تقاضى مبلغا قدره 5000 دولار أمريكي من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استنادا إلى أحكام القرار 160 / ثانيا / 1 لسنة 1983".