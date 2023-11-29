جنايات الرصافة تحكم بالحبس الشديد بحق مروج للعملة المزيفة

2023-11-29 11:21:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مروج للعملة المزيفة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "ضبط بحوزة المدان (45) ورقة فئة مئة دولار امريكي مزيفة" مشيراً إلى أنه "كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأستغلال المواطنين".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".