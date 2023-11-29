2023-11-29 11:41:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، عن اقتحام قوات الجيش منطقة "معسكر عائشة" التي كانت نقطة ارتكاز "داعش" اقصى شمال محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن" قوة قتالية من الفرقة الاولى وبإسناد من طيران الجيش، اقتحمت من محوريين (معسكر عائشة) اقصى شمال ديالى، فضلا عن مناطق وادي زرلوك وصندييج وصولا الى (مرصد انجانه) من الشرق وقبر مطرود على مسافة تصل الى 20كم بالعمق".

واوضح، أن" العملية تأتي في إطار استراتيجية تأمين انتخابات 18 كانون الأول المقبل، من خلال التغلغل بالعمق ضمن المناطق التي تشكل ملاذا لبعض خلايا (داعش) النائمة".

ولفت الى أن "العملية تجري وفق جهد استخباري في تحديد الاهداف والتي يمكن اجمالها بتسعة"، مبينا ان "منطقة معسكر عائشة شكلت لسنوات نقطة ارتكاز لخلايا (داعش) في مهاجمة ثلاث محافظات ومنها ديالى بسبب موقعها في قلب تلال حمرين".

وأشار الى أن "العملية ستغطي جميع المناطق وفق مسارات محددة مع اسناد طيران الجيش".

وفي (27 تشرين الثاني الماضي)، أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الحشد سيشارك في 13 قاطعا ضمن محاور ديالى في خطة امن الانتخابات بالتنسيق مع قيادة عمليات المحافظة وفق اليات تم الاتفاق عليها، على ان تدار الفعاليات من خلال غرفة عمليات عليا للتنسيق في الواجبات والاوامر الامنية".

واضاف، ان "الحشد سيعتمد على مبدأ خطوط النار وهي استراتيجية ضغط مباشر من خلال العمليات الامنية والتمشيط بالعمق في محيط المدن والقصبات وفق معلومات استخبارية من اجل تأمين أكبر لكل المحاور من دون استثناء".