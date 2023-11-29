إجرام بغداد تقبض على هارب محكوم بالسجن 10 سنوات

2023-11-29 11:44:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على محكوم هارب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات عن جريمة سرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ قدره 27 مليون دينار من داخل دار سكنية في منطقة شارع فلسطين ببغداد وبالاشتراك مع متهمة أخرى تمت إدانتها والحكم عليها أيضاً بعقوبة السجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدان المقبوض عليه لتنفيذ الحكم بحقه وفق أحكام المادة القانونية 446 ق.ع.