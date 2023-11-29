ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

2023-11-29 11:52:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي447 ألف دينار، وسعر الشراء 443 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 417 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 413 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 ألف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 ألفاً و430 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 510 آلاف دينار، وعيار 21 بسعر 450 ألف دينار، وعيار 18 بسعر 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.