في بغداد والمثنى.. الإطاحة بشبكة لتجارة الآثار واعتقال تاجر مخدرات

2023-11-29 12:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



من خلال جمع المعلومات الاستخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة لعصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من الاطاحة بشبكة مختصة بتجار الآثار متكونة من ثلاثة متهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم قطعة اثرية كانوا يرمون بيعها، جاء القبض أثناء وجودهم في احد فنادق منطقة الكرادة ببغداد، من خلال التنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة والقوة الماسكة للقاطع، جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

وعلى صعيد آخر، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى التابعة الى المديرية ذاتها وبالتعاون مع شعبة شؤون المخدرات، إلقاء القبض احد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وهو من ابرز اهداف المديرية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات.

يتبع ...



