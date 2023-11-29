جنايات ديالى: السجن المؤبد بحق داعشي استهدف قوات الجيش

2023-11-29 12:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة نصب عبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش العراقي.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة احد إفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية" .

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،5 ،7 من قانون مكافحة الإرهاب".